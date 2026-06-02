Fra botanica e storia | al Giardino della Minerva debutta il Minerva Herbarium Festival

Dal 5 al 7 giugno, il Giardino della Minerva di Salerno organizza la prima edizione del Minerva Herbarium Festival, a quasi un anno dalla riapertura. La manifestazione si svolge all’interno del giardino botanico e si concentra su elementi di botanica e storia, coinvolgendo esposizioni e attività correlate. La tre giorni prevede eventi dedicati alla conoscenza delle piante e alla loro storia, senza specificare ulteriori dettagli sugli organizzatori o sul programma.

A quasi un anno dalla sua riapertura, il Giardino della Minerva di Salerno ospita dal 5 al 7 giugno la prima edizione del Minerva Herbarium Festival. Dalle ore 18:00 di venerdì, gli spazi storici dell'orto botanico e il centro cittadino diventano un cantiere aperto sulle discipline mediche. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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