Durante la trasmissione Volley Night, condotta da Luciano De Gregorio e Laura Partenio, è stata intervistata Merit Adigwe. La giovane atleta si è raccontata dopo aver vinto con la Nazionale agli Europei Under 22, dove è stata scelta come miglior giocatrice del torneo. La puntata ha visto la partecipazione della pallavolista, che ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza e sui successi recenti.

Nuovo appuntamento con Volley Night, il talk di OA Sport condotto da Luciano De Gregorio e Laura Partenio. Ospite della puntata è Merit Adigwe, una delle giovani stelle più luminose della pallavolo italiana, reduce dal trionfo con la Nazionale agli Europei Under 22, dove è stata premiata come MVP del torneo. Cresciuta nel prestigioso vivaio dell’Imoco Conegliano, Adigwe ha confermato tutto il proprio talento anche con la maglia azzurra, diventando protagonista dei successi dell’Italia ai Mondiali Under 21 e agli Europei Under 22. Un percorso straordinario che la candida a essere una delle protagoniste della pallavolo italiana negli anni a venire. 🔗 Leggi su Oasport.it

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La MVP degli Europei U22 è a Volley Night: intervista a Merit Adigwe

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