Domenica di festa per la pallavolo italiana. Le ragazze under 22 hanno vinto gli Europei, battendo le avversarie in finale. Merit Adigwe e le sue compagne si sono imposte con un punteggio che ha concluso il torneo. La vittoria si è aggiunta al successo delle campionesse olimpiche di Parigi 2024 contro la Cina e a quello delle Under 18 femminili agli Europei. La nazionale under 22 ha festeggiato sul campo.

Domenica memorabile per l’Italia della pallavolo: dopo il successo delle Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 contro la Cina in Nations League e dopo il trionfo delle azzurre agli Europei U18 femminili, il Bel Paese festeggia in grande anche agli Europei U22 di volley femminile. Per la terza volta consecutiva, la nostra Nazionale ha dettato legge in questa kermesse di categoria, nata nel 2022 e sempre conquistata dal movimento tricolore. La vittima sacrificale a Den Haag (Paesi Bassi) è ancora la Serbia, oggi sconfitta in finale dalle ragazze del CT Gaetano Gagliardi per 3-1 (25-21; 25-19; 18-25; 25-13). Le nostre portacolori hanno dominato... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - La domenica dell’Italia: apoteosi agli Europei U22, Merit Adigwe e compagne in estasi

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