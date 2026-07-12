La domenica dell’Italia | apoteosi agli Europei U22 di volley femminile Merit Adigwe e compagne in estasi
L’Italia ha vinto gli Europei U22 di pallavolo femminile, ottenendo una vittoria importante nella finale. La squadra ha conquistato il titolo dopo aver superato le avversarie in un match decisivo. La partita si è svolta domenica, regalando alla nazionale un risultato che si aggiunge alle recenti vittorie delle campionesse olimpiche e delle giovani azzurre agli Europei U18. La vittoria ha suscitato grande entusiasmo nel paese.
Domenica memorabile per l’Italia della pallavolo: dopo il successo delle Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 contro la Cina in Nations League e dopo il trionfo delle azzurre agli Europei U18 femminili, il Bel Paese festeggia in grande anche agli Europei U22 di volley femminile. Per la terza volta consecutiva, la nostra Nazionale ha dettato legge in questa kermesse di categoria, nata nel 2022 e sempre conquistata dal movimento tricolore. La vittima sacrificale a Den Haag (Paesi Bassi) è ancora la Serbia, oggi sconfitta in finale dalle ragazze del CT Gaetano Gagliardi per 3-1 (25-21; 25-19; 18-25; 25-13). Le nostre portacolori hanno dominato... 🔗 Leggi su Oasport.it
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ANCORA UNA VITTORIA! L’ITALIA BATTE LA SERBIA AGLI EUROPEI UNDER 22 Ora testa all’ultimo match della Pool II: domani alle 19:30 le azzurrine sfideranno il Portogallo per chiudere la fase a gironi nel migliore dei modi! #CEV #EuroVolleyU22W x.com
c'è anche ChorusLife Volley Bergamo in azzurro agli Europei under 22! Safa Allaoui ha fatto il suo esordio agli Europei U22 con la maglia dell'Italia. Complimenti Safa! Prossimo appuntamento: Italia Serbia mercoledì 8 luglio alle 19:30ù : matc facebook
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