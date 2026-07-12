La domenica dell’Italia | apoteosi agli Europei U22 di volley femminile Merit Adigwe e compagne in estasi

Notizia in breve

L’Italia ha vinto gli Europei U22 di pallavolo femminile, ottenendo una vittoria importante nella finale. La squadra ha conquistato il titolo dopo aver superato le avversarie in un match decisivo. La partita si è svolta domenica, regalando alla nazionale un risultato che si aggiunge alle recenti vittorie delle campionesse olimpiche e delle giovani azzurre agli Europei U18. La vittoria ha suscitato grande entusiasmo nel paese.