La MLB continua Bases Covered Live con emittenti internazionali
La Major League Baseball ha confermato il rinnovo del programma “Bases Covered Live” con emittenti internazionali. Lo show trasmette partite di baseball in diretta ogni domenica, scegliendo orari compatibili con il pubblico europeo. La programmazione si rivolge a spettatori di diverse aree geografiche, offrendo partite di stagione regolare. La trasmissione si svolge settimanalmente con appuntamenti fissi, senza variazioni di orario o contenuto.
La MLB ha rinnovato la sua iniziativa “Bases Covered Live” con emittenti internazionali. Lo show offre partite di baseball in diretta la domenica, in fasce orarie adatte al pubblico europeo. Sono state confermate dieci domeniche sera consecutive, a partire da Los Angeles Dodgers contro New York Mets il 26 luglio, oltre a due doppi incontri dei playoff. Lo show sarà trasmesso dalla BBC e da TNT Sports nel Regno Unito, oltre che da SportDigital+ (Germania), Viaplay (Scandinavia), Sky Italia e ESPN Paesi Bassi. JioStar trasmetterà MLB Bases Covered Live anche in India. Questa pagina contiene link di affiliazione che permettono a questo sito di ricevere una piccola quota di ricavi, senza alcun aumento del prezzo per te. 🔗 Leggi su Sportintv.eu
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