La MLB ha rinnovato la sua iniziativa “Bases Covered Live” con emittenti internazionali. Lo show offre partite di baseball in diretta la domenica, in fasce orarie adatte al pubblico europeo. Sono state confermate dieci domeniche sera consecutive, a partire da Los Angeles Dodgers contro New York Mets il 26 luglio, oltre a due doppi incontri dei playoff. Lo show sarà trasmesso dalla BBC e da TNT Sports nel Regno Unito, oltre che da SportDigital+ (Germania), Viaplay (Scandinavia), Sky Italia e ESPN Paesi Bassi. JioStar trasmetterà MLB Bases Covered Live anche in India. Questa pagina contiene link di affiliazione che permettono a questo sito di ricevere una piccola quota di ricavi, senza alcun aumento del prezzo per te. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - La MLB continua “Bases Covered Live” con emittenti internazionali

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After racist chant at baseball game, students at Portland high school stage walkout

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