La Federazione Italiana Editori Giornali ha risposto a Salvini, affermando che è fuorviante confrontare i dati di diffusione dei giornali quotidiani con quelli delle emittenti locali. La discussione è nata dai diversi metodi di presentazione e interpretazione dei numeri, che secondo la Fieg non sono confrontabili direttamente. La questione riguarda le modalità di calcolo e le fonti dei dati, che vengono usate per sostenere posizioni differenti sulle quote di mercato dei media.

Il braccio di ferro nasce dai numeri. E, soprattutto, dal modo in cui vengono messi a confronto. Da una parte Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, che rilancia il ruolo delle radio e delle televisioni locali come "spina dorsale del Paese" e rivendica la necessità di costruire un piano di sostegno stabile per l’emittenza territoriale che "offre un servizio pubblico fondamentale che altri non fanno", a cominciare da Mediaset e Rai. Dall’altra la Fieg, la Federazione Italiana Editori Giornali, che contesta duramente il paragone tra copie vendute dai quotidiani e audience delle emittenti locali, definendolo "fuorviante e offensivo per gli stessi lettori". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Fieg replica a Salvini: "Fuorviante confrontare i giornali quotidiani e le emittenti locali"

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