Sul tetto del deposito di Buffalora sono stati installati 2.760 pannelli fotovoltaici. Questa iniziativa mira a produrre energia solare per ridurre i costi energetici e dipendere meno dalle fonti esterne, in un momento in cui i mercati energetici sono soggetti a fluttuazioni. La scelta di utilizzare pannelli solari si inserisce in un piano più ampio di autoproduzione e risparmio energetico.

In periodi di mercati energetici imprevedibili seguire la strada dell’autoproduzione e del risparmio energetico è la via maestra da percorrere per non rischiare di ritrovarsi con bollette insostenibili. Vale per il privato, ma vale ancora di più per il pubblico, soprattutto quando si tratta di sistemi energivori, come una metropolitana. Il ragionamento di farlo per la linea bresciana è datato 2022 e porta la firma dei vertici di Brescia Infrastrutture, Mobilità e Metro, realtà tutte controllate dal Comune di Brescia, che hanno collaborato per fare in modo che entro il 2028 i consumi della metropolitana cittadina scendano del 30%, grazie ad interventi di risparmio energico e impegnandosi perché l’energia utilizzata venga autoprodotta. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - La metropolitana punta sul sole: installati 2760 pannelli fotovoltaici sui tetti del deposito di Buffalora.

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