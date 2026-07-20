Le immagini mostrano tetti coperti di grandine, con pannelli fotovoltaici danneggiati o distrutti. Le grandinate intense hanno provocato danni visibili alle strutture solari, con alcuni pannelli frantumati o incrinati. Le tempeste hanno lasciato chiazze di vetro e frammenti sparsi sui tetti. Le riparazioni sono in corso, mentre gli esperti valutano l’impatto delle grandinate sui sistemi di produzione energetica domestici.

Le immagini dei tetti devastati dalle ultime tempeste di grandine che hanno colpito il nord Italia hanno riacceso il dibattito sulla vulnerabilità delle nostre case di fronte agli effetti degli eventi atmosferici più importanti. Tra le realtà più esposte figurano, inevitabilmente, gli impianti fotovoltaici. Sistemi che, paradossalmente, rappresentano proprio un antidoto a quel cambiamento climatico che pare essere così fuori controllo. Un problema non di poco conto se pensiamo che oggi, in Italia, sono presenti oltre 2.25 milioni di impianti fotovoltaici, di cui il 94% di carattere residenziale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - L'effetto delle grandinate estreme sui pannelli fotovoltaici installati sui tetti

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