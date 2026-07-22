La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha negato la richiesta dei magistrati di Roma di acquisire le chat tra un deputato e un ristoratore. La richiesta riguardava le conversazioni tra il parlamentare e una persona legata al settore della ristorazione. La decisione è stata comunicata il 22 luglio 2026. La Giunta ha espresso il proprio diniego senza ulteriori dettagli pubblici sulla motivazione.

Roma, 22 luglio 2026 - La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra il deputato Andrea Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia. È quanto si apprende da fonti parlamentari. Dopo il voto della giunta la pratica passa all'Aula di Montecitorio che emetterà il verdetto definitivo. M5S occupa i banchi del governo. Dopo la decisione della Giunta il Movimento 5 stelle al Senato ha occupato i banchi del governo. I senatori pentastellati hanno esposto in aula i cartelloni "Fuori le chat". La presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caso Delmastro, no della Giunta alla richiesta dei magistrati su acquisizione delle chat con Caroccia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Delmastro, no della giunta della Camera al sequestro delle chat tra il deputato Fdi e CarocciaLa Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati romani di sequestrare le chat tra un deputato di...

Delmastro e le chat con Mauro Caroccia, cosa cercano i pm di Roma su Bisteccheria e riciclaggio per il boss Senese. La richiesta alla CameraI magistrati di Roma hanno richiesto alla Camera l’accesso ai messaggi tra l’ex sottosegretario alla Giustizia e Mauro Caroccia, ritenuto prestanome...

Temi più discussi: Caso Bisteccheria: No al sequestro delle chat di Delmastro; Caso Delmastro e intercettazioni, se Meloni combatte la mafia solo a parole; Chat con Delmastro. La destra affossa le richieste dei pm; Pronto lo scudo della Camera a Delmastro per il caso del ristorante.

Caso Bisteccheria: No al sequestro delle chat di Delmastro x.com

Caso Delmastro, Giunta Camera dice no a richiesta chat da parte della Procura. M5S occupa banchi del governo in SenatoLa Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dice no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Delmastro delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroc ... lamilano.it

Caso Delmastro, no della Giunta alla richiesta dei magistrati su acquisizione delle chat con CarocciaM5S occupa i banchi del governo ed espone i cartelloni. Fuori le chat. Ora la pratica passa all’Aula di Montecitorio che emetterà il verdetto definitivo ... quotidiano.net