Caso Delmastro no della Giunta alla richiesta dei magistrati su acquisizione delle chat con Caroccia

Da quotidiano.net 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha negato la richiesta dei magistrati di Roma di acquisire le chat tra un deputato e un ristoratore. La richiesta riguardava le conversazioni tra il parlamentare e una persona legata al settore della ristorazione. La decisione è stata comunicata il 22 luglio 2026. La Giunta ha espresso il proprio diniego senza ulteriori dettagli pubblici sulla motivazione.

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Roma, 22 luglio 2026 - La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra il deputato Andrea Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia. È quanto si apprende da fonti parlamentari.  Dopo il voto della giunta la pratica passa all'Aula di Montecitorio che emetterà il verdetto definitivo. M5S occupa i banchi del governo. Dopo la decisione della Giunta il Movimento 5 stelle al Senato ha occupato i banchi del governo. I senatori pentastellati hanno esposto in aula i cartelloni "Fuori le chat". La presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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