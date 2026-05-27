Delmastro e le chat con Mauro Caroccia cosa cercano i pm di Roma su Bisteccheria e riciclaggio per il boss Senese La richiesta alla Camera

I magistrati di Roma hanno richiesto alla Camera l’accesso ai messaggi tra l’ex sottosegretario alla Giustizia e Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan Senese. Le indagini riguardano le chat tra i due, nell’ambito di un’inchiesta su attività di riciclaggio e collegamenti con la Bisteccheria. La procura vuole analizzare i contenuti delle comunicazioni per chiarire eventuali rapporti e responsabilità.

I magistrati della procura di Roma vogliono conoscere i messaggi scambiati tra l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, considerato prestanome del clan Senese. Come anticipato dal Corriere della Sera, la richiesta di autorizzazione è già stata inviata alla giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera, passaggio obbligato perché il parlamentare di Fratelli d’Italia, pur non risultando indagato, è coperto dalle garanzie costituzionali. Il telefono di Caroccia, attualmente detenuto per scontare una condanna definitiva a quattro anni per intestazione fittizia di beni, è già stato sequestrato nelle scorse settimane ed è al vaglio dei carabinieri del Nucleo investigativo. 🔗 Leggi su Open.online

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