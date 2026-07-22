La lezione della guerra in Medio Oriente è chiara | l’Europa deve elettrificare la sua economia – Il video

Durante un evento a Roma, un commissario europeo ha affermato che la guerra in Medio Oriente dimostra la necessità per l’Europa di accelerare l’elettrificazione dell’economia. Ha sottolineato come questa strategia possa contribuire a ridurre la dipendenza da fonti energetiche esterne e migliorare la sicurezza energetica del continente. L’intervento è stato pronunciato in occasione del convegno “Da Fermi al futuro”, organizzato da Open, e ha coinvolto altri rappresentanti istituzionali e esperti del settore.

Pubblichiamo di seguito l’intervento di Dan Jorgensen, commissario europeo all’Energia e alle Politiche abitative, pronunciato in occasione dell’evento “Da Fermi al futuro”, organizzato da Open all’Ara Pacis, a Roma, il 22 luglio 2026 Ministro Pichetto, illustri ospiti, cari amici, vi invio i miei più calorosi saluti da Bruxelles all’Italia. Mi dispiace molto non poter essere con voi di persona, ma sono molto lieto di poter dare un piccolo contributo a questo evento importante. Non ci sono dubbi: stiamo vivendo un momento di svolta. Dall’inizio della crisi in Medio Oriente, l’Europa ha speso oltre 50 miliardi di euro in più per le importazioni di combustibili fossili senza ricevere una sola molecola in più. 🔗 Leggi su Open.online

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Gli Irriducibili della Pace - incontro con Chiara Zappa, giornalista del mensile Mondo e Missione

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