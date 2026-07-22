La legge elettorale va in Senato ma l’opposizione grida al golpe

La legge elettorale è arrivata in prima commissione Affari costituzionali del Senato dopo aver superato l’esame alla Camera. La discussione prosegue, mentre l’opposizione protesta, definendo l’iter come un tentativo di golpe. Il presidente del Senato ha annunciato che il lavoro sulla norma continuerà anche durante le ferie, senza una chiusura anticipata.

Avs: approvano la norma nella calura. La Russa: «Non chiuderemo prima delle ferie» Sulla legge elettorale, arrivata in prima commissione Affari costituzionali del Senato, dopo il sì alla Camera, riprende la trattativa. Il nodo da sciogliere riguarda ovviamente le preferenze: riprovare a introdurle nella formulazione blanda, cioè tenendo bloccati i capilista, bocciata a Montecitorio con una spaccatura nel centrodestra, o rinunciare? «Noi siamo da sempre favorevoli alle preferenze, infatti abbiamo votato qualsiasi emendamento che andasse in quel senso. Speriamo di riuscire a farcela al Senato», dice il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli. 🔗 Leggi su Laverita.info

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