La Camera dei Deputati ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astensioni. Il voto, avvenuto con modalità segrete, ha consentito il passaggio del provvedimento al Senato. La discussione in Aula si è caratterizzata da momenti di tensione e scontri tra i parlamentari. La legge ora passa alla seconda camera per l’ulteriore esame.

L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa al Senato. In aula c'è stata una seduta tesa, con bagarre al termine dell'intervento di Giovanni Donzelli, deputato di FdI. "Avete segnato un colpo sulle preferenze -ha detto il deputato durante le dichiatazioni di voto - Avete fatto bene a festeggiare come se aveste vinto ai Mondiali. È tutta una vostra vittoria. Sarebbe stato traumatico uscire dai salotti e confrontarsi con il popolo italiano che tutti i giorni lavora". Le opposizioni dopo il voto hanno esposto cartelli per protesta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Legge elettorale, la riforma passa con 217 sì, ora va al Senato. Bagarre in Aula

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Legge elettorale, Camera approva con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa al Senato

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