La Camera ha approvato la nuova legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti. Il voto si è svolto con modalità segreta e il provvedimento ora passa all'esame del Senato. Durante la seduta si sono registrate tensioni tra i presenti.

L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa al Senato. In aula c'è stata una seduta tesa, con Elly Schlein che rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni ha detto che "ha tradito la fiducia degli italiani, anche di quelli che l'avevano votata alle ultime elezioni e anche le sue irrealistiche promesse elettorali una per una". A stretto giro è arrivata la risposta di Giovanni Donzelli nella dichiarazione finale. "Avete segnato un colpo sulle preferenze. Avete fatto bene a festeggiare come se aveste vinto ai Mondiali. È tutta una vostra vittoria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Senato.

© Ilgiornale.it - Legge elettorale, legge passata con 217 sì, ora va al Senato. Tensione in Aula

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Learn German While You Sleep | How to learn German effectively: Einbürgerung in Deutschland

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Legge elettorale, la Camera approva con 217 sì

Legge elettorale, governo battuto (per un voto) sulle preferenze. I cori in aula: «A casa». La Russa: «Al Senato non c’è voto segreto» – La direttaIl governo ha subito una sconfitta di misura in aula, con un solo voto di scarto, sulla questione delle preferenze nella legge elettorale.

Temi più discussi: Legge elettorale: via libera all'articolo 1, cuore della riforma. Ciriani: Governo va avanti; Legge elettorale, ok al premio di maggioranza e al voto ai fuori sede. Bocciato l’emendamento dei vannacciani sulle preferenze; Legge elettorale: governo affossato in Aula; Legge elettorale: Ciriani: 'Il governo non si ferma'. In Aula bocciato l'emendamento dei vannacciani, ma sono 130 i sì.

Via libera all'unanimità dell'Aula della Camera con 349 sì all'emendamento alla legge elettorale della maggioranza sul voto dei fuorisede. La norma, passata col voto favorevole di tutte le opposizioni, prevede la possibilità, attraverso l'iscrizione in un apposit x.com

Legge elettorale, la Camera verso il voto finaleLegge elettorale, la Camera vota la riforma: maggioranza divisa sulle preferenze. Bocciato l'emendamento che avrebbe reintrodotto il voto di preferenza: Fratelli d'Italia si schiera a favore della pro ... ansa.it

Riforma della legge elettorale, dalle preferenze ai premi di maggioranza: cosa prevedeLeggi su Sky TG24 l'articolo Riforma della legge elettorale, dalle preferenze ai premi di maggioranza: cosa prevede ... tg24.sky.it