È assurdo pensare che Star Wars, un tempo l'emblema dello spettacolo fantascientifico nei cinema multisala, si sia trasformato, negli ultimi sette anni, in un franchise destinato esclusivamente allo streaming televisivo. Certo, ci sono stati alcuni momenti salienti durante la permanenza della saga su Disney+. Con un cambio di tono e una svolta verso avvincenti trame politiche, qualità tipica dei migliori drammi di prestigio, Andor, con una tempestiva inclinazione antifascista, ha conquistato gli Emmy e il plauso della critica. Ma per la maggior parte del tempo, la saga ha vacillato sotto il peso di un'espansione insaziabile dell'universo, frutto di una costellazione di spin-off mediocri e di sfacciate operazioni di marketing basate sulla nostalgia.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Starfighter, con Ryan Gosling, forse è l'ultima vera speranza di rinascita per Star Wars

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