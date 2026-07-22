La Juventus Women alza il livello | ufficiale l’arrivo di Alba Redondo

La Juventus Women ha annunciato l’ingaggio di Alba Redondo. La giocatrice arriva da un club spagnolo e rafforza il reparto offensivo della squadra. L’accordo è stato firmato per la nuova stagione. Redondo ha già disputato numerose partite con la nazionale spagnola e ha vinto diversi titoli con il suo precedente club. La società ha confermato l’investimento in un talento di livello internazionale.

La nuova stagione è ormai alle porte e la Juventus Women lancia un’importante dichiarazione d’intenti, affidandosi a un profilo di caratura internazionale. È infatti ufficiale l’approdo a Torino di Alba Redondo, che ha firmato un contratto fino al prossimo 30 giugno 2028. Nelle idee di mister Guerrero, la giocatrice spagnola porterà esperienza e concretezza a tutto il reparto offensivo. Estro, personalità, movimenti da centravanti di razza e uno spiccato fiuto per il gol proveranno a spingere le bianconere verso una stagione di successi. Rinforzo di alto livello. Alba Redondo, originaria di Albacete, approda alla Vecchia Signora per vivere la sua prima esperienza lontano dal calcio spagnolo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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