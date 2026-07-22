La Juventus Women ha annunciato l’ingaggio di Alba Redondo, che ha firmato un contratto fino al 2028. La società ha pubblicato un comunicato ufficiale confermando l’accordo. Redondo ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo la firma, senza ulteriori dettagli pubblicati. La giocatrice arriva dall’altra squadra di Serie A femminile, dove ha giocato come attaccante. La firma del contratto rappresenta un nuovo acquisto per la squadra in vista della prossima stagione.

di Luca Fioretti Tutti i dettagli sul tesseramento di Alba Redondo per la Juventus Women: l’attaccante ha firmato fino al 2028, ecco le sue prima parole. La Juventus Women accoglie un innesto di livello mondiale per il proprio attacco. Alba Redondo è ufficialmente una nuova giocatrice bianconera. La società ha annunciato la firma dell’accordo con l’attaccante spagnola, che si lega al club con un contratto valido fino al 30 giugno 2028. La dirigenza si assicura così una delle firme più prestigiose del panorama internazionale, che nella giornata di ieri aveva svolto le visite mediche presso il J Medical. Nata ad Albacete nel 1996, la punta ha iniziato la carriera nella squadra della sua città natale, prima di passare al Levante nel 2019. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Juventusnews24.com - Juventus Women, ufficiale l’arrivo di Redondo: il comunicato del club e le prime parole dell’attaccante

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Juventus Women, ufficiale l’arrivo di Bartel: il comunicato del club e le prime parole della spagnolaLa Juventus Women ha annunciato l’ingaggio di Julia Bartel, centrocampista spagnola, con un contratto fino al 30 giugno 2029.

Leggi anche: Juventus Women, ufficiale: Noordman è bianconera. Il comunicato e le prime parole

Temi più discussi: La Juventus Women è pronta a un investimento importante per Alba Redondo; Amichevole | Juventus Women-Servette | La partita; Calcio, Châtillon e Saint-Vincent hanno accolto la Juventus Women in ritiro fino al 19 luglio; Juventus Women e la scommessa del giochista Guerrero.

Un innesto di livello mondiale per l'attacco della Juventus Women, che accoglie tra le sue fila una delle firme più prestigiose del calcio internazionale. Alba Redondo è infatti ufficialmente una nuova giocatrice bianconera. Come anticipato in esclusiva. Contra x.com

Juventus Women, Berveglieri e Bertucci in prestito al FrosinoneTramite il proprio sito ufficiale, la Juventus annuncia il prestito di Berveglieri e Bertucci, giocatrici delle Women, al Frosinone. tuttojuve.com

La Juventus Women saluta Martiskova: l'attaccante passa in prestito all’AnderlechtÈ attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Juventus Women, annuncia della stagione in prestito in Belgio per Michaela Martiskova: la giovane calciatrice slovacca g ... tuttomercatoweb.com