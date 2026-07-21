Juventus Women ecco Alba Redondo | visite mediche al J Medical per la nuova attaccante in arrivo dal Real Madrid – VIDEO

Alba Redondo ha completato le visite mediche al J Medical prima di firmare il contratto con le Juventus Women. La giocatrice spagnola arriva dal Real Madrid e si unirà alla squadra per la nuova stagione. La firma del contratto segna l’inizio della sua esperienza con il club.

di Marco Baridon Juventus Women: l’attaccante spagnola Redondo approda in città per firmare il contratto e iniziare la sua nuova avventura con le bianconere. (inviato al J Medical) – Il mercato della Juventus Women si infiamma con un grande colpo internazionale. Alba Redondo è a Torino, pronta a vivere questa nuova parentesi professionale. L’attaccante sbarca ufficialmente dal Real Madrid e, dopo le visite mediche di questa mattina, è attesa in sede per firmare il contratto. Come anticipato da la dirigenza ha agito sottotraccia ma in modo concreto, puntando inequivocabilmente su di lei per il ruolo di nuova centravanti titolare. La società desiderava fortemente una pedina prolifica e di enorme esperienza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Ecco Alba Redondo, nuova attaccante della Juventus Women, al JMedical per le visite di rito

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