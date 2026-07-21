Kolo Muani non si sblocca? La Juve chiama Zirkzee Quanto costa strapparlo allo United
La Juventus sta cercando di acquistare un attaccante e ha messo nel mirino Zirkzee, attualmente al Manchester United, se non si concretizza l'interesse per Kolo Muani del Psg. I dirigenti bianconeri stanno valutando i costi per il trasferimento dell’attaccante tedesco e stanno attivamente negoziando, senza attendere una risposta definitiva dal club parigino.
La Juventus non aspetta l’imminente risposta del Psg per Randal Kolo Muani con le mani in mano. Anzi. I cellulari dell’ad Giovanni Carnevali, del suo braccio destro Ricky Massara e del ds Marco Ottolini suonano come a Natale in questi giorni di caccia al nove. Messaggi, chiamate, video-call. Una telefonata negli ultimi giorni è partita in direzione di Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United con un passato da protagonista nel Bologna di Thiago Motta. I dirigenti bianconeri hanno sondato la disponibilità del 25enne olandese e si sono informati sulle condizioni d’acquisto. Il nome dell’ex attaccante rossoblù si aggiunge alla ristretta lista juventina per il post Dusan Vlahovic, fresco di svincolo e non ancora pronto a "citofonare" in sede come vorrebbe Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
KOLO MUANI - JUVENTUS: la SITUAZIONE
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