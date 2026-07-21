Kolo Muani non si sblocca? La Juve chiama Zirkzee Quanto costa strapparlo allo United

Notizia in breve

La Juventus sta cercando di acquistare un attaccante e ha messo nel mirino Zirkzee, attualmente al Manchester United, se non si concretizza l'interesse per Kolo Muani del Psg. I dirigenti bianconeri stanno valutando i costi per il trasferimento dell’attaccante tedesco e stanno attivamente negoziando, senza attendere una risposta definitiva dal club parigino.