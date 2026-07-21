La Juventus ha iniziato a valutare alternative a Kolo Muani, il cui trasferimento si è complicato per le alte richieste del Paris Saint-Germain. La società ha avviato contatti con l’entourage di Zirkzee, attaccante del Manchester United, come possibile sostituto. La decisione arriva dopo le difficoltà nel negoziare con il club parigino, rendendo più attive le verifiche su altri profili per rinforzare l’attacco.

Le continue difficoltà per arrivare a Kolo Muani, primo obiettivo per l’attacco, a causa delle elevate richieste del Psg, hanno convinto i bianconeri a sondare altre piste per mettere a disposizione di Spalletti una punta di ruolo. In queste ore è tornato in auge il nome di Zirkzee, con la dirigenza che avrebbe già contattato il Manchester United per capire i margini della trattativa. KOLO MUANI SEMPRE IN POLE, MA IL PSG NON SI SMUOVE La Juventus continua a trattare con i francesi per riportare a Torino l’attaccante transalpino. L’ultima offerta presentata dai bianconeri è di circa 40 milioni tra parte fissa e bonus, ma il club Campioni d’Europa non si smuove dalla richiesta di 50 milioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Kolo Muani non decolla, la Juve ritorna su Zirkzee: contatti avviati con il Manchester Utd

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