La Juve prenota Kessié | offerta adeguata e fumata bianca a un passo! Tutti gli aggiornamenti sull’ivoriano

Notizia in breve

La Juventus ha presentato un’offerta migliorativa per il centrocampista ivoriano, arrivando a un accordo che sembra imminente. L’operazione si sta concretizzando dopo che il club ha aumentato l’ingaggio proposto, portando le parti vicine a definire il trasferimento. La trattativa si trova in fase avanzata e si prevede che possa essere finalizzata a breve. Nessun dettaglio sui termini economici o sulla durata del contratto è stato comunicato ufficialmente.