La Juve prenota Kessié | offerta adeguata e fumata bianca a un passo! Tutti gli aggiornamenti sull’ivoriano
La Juventus ha presentato un’offerta migliorativa per il centrocampista ivoriano, arrivando a un accordo che sembra imminente. L’operazione si sta concretizzando dopo che il club ha aumentato l’ingaggio proposto, portando le parti vicine a definire il trasferimento. La trattativa si trova in fase avanzata e si prevede che possa essere finalizzata a breve. Nessun dettaglio sui termini economici o sulla durata del contratto è stato comunicato ufficialmente.
di Luca Fioretti Kessié si avvicina ai bianconeri: la Juventus alza l’offerta sull’ingaggio del centrocampista e adesso la fumata bianca sembra davvero a un passo. Il calciomercato della Juventus registra un’accelerazione per rinforzare la linea mediana. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Franck Kessié rappresenta l’obiettivo primario per il centrocampo. Il giocatore arriverebbe a parametro zero, ma le discussioni si sono concentrate sulle cifre del suo nuovo contratto. La richiesta iniziale superava i 5 milioni di euro a stagione, una somma considerata troppo elevata dalla società. Per sbloccare lo stallo, la dirigenza ha presentato una prima bozza da 3,5 milioni di euro per 3 stagioni, includendo un bonus alla firma quasi pari a un’annualità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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