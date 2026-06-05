La Juve riscatta Boga? Il club bianconero ha deciso il futuro dell’ivoriano | gli aggiornamenti

La Juventus ha deciso di riscattare Boga dal Nizza. Il club ha concluso l’accordo e il giocatore ivoriano continuerà a vestire la maglia bianconera. La decisione è stata presa dopo un periodo di valutazioni e incontri tra le parti. Boga, arrivato in prestito, resta in squadra dopo aver convinto gli addetti ai lavori. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le trattative sono state finalizzate nelle ultime settimane.

di Francesco Spagnolo La Juventus sta lavorando al riscatto di Boga dal Nizza. Il giocatore ivoriano ha convinto e continuerà con il club bianconero la sua carriera. Il mercato invernale riserva spesso sorprese inaspettate e l’approdo a Torino di Boga si sta rivelando una delle mosse più indovinate della dirigenza bianconera. Giunto in prestito dal Nizza con il ruolo di sostituto di Yildiz, l’impatto del calciatore ha superato ogni più rosea aspettativa, trasformando una semplice alternativa in un elemento fondamentale per lo scacchiere tattico della squadra. L’allenatore toscano ha saputo valorizzare al meglio le caratteristiche dell’ex Sassuolo, impiegandolo sia come esterno che come punta centrale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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