Franck Kessié aspetta una chiamata dalla Juventus prima di considerare altre offerte. L'ivoriano ha espresso la volontà di tornare in Italia e preferisce un trasferimento a parametro zero. La società bianconera sta valutando diverse opzioni per rinforzare il settore centrale del campo, senza aver ancora preso una decisione definitiva. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali o accordi firmati tra le parti.

di Luca Fioretti Franck Kessié dà priorità assoluta al ritorno in Italia e spera in una chiamata della Juventus prima di valutare altre offerte. La Juventus continua a valutare le migliori opportunità per rinforzare la linea mediana da consegnare a Luciano Spalletti. Tra i profili più interessanti sul mercato c’è quello di Franck Kessié, attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza in Arabia Saudita con l’Al Ahli. Nelle ultime ore, il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube, ha svelato un clamoroso retroscena che potrebbe cambiare radicalmente le strategie future dei bianconeri. Secondo il giornalista, il calciatore ivoriano desidera ardentemente tornare in Serie A e, in particolare, vorrebbe vestire la maglia della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kessié aspetta solo la chiamata della Juve! Retroscena sull’ivoriano e i possibili scenari per il colpo a zero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Kessié “chiama” l’Italia: retroscena sul futuro dell’ivoriano e la verità sul pressing della Juventus

Leggi anche: Kessie-Juve, ora o mai più: l'ivoriano si è proposto, Spalletti ci pensa. Ecco le quote

Ufficiale l’addio di Kessié all’Al-Ahli: l’ex Milan ora è svincolato! Cosa filtra sulle voci sulla Juve e non soloUfficiale l’addio di Kessié all’Al-Ahli: l’ex Milan ora è svincolato! Cosa filtra sulle voci sulla Juve , quale futuro per il centrocampista? Si chiude dopo tre anni l’avventura di Franck Kessié con l ... msn.com

Un Kessié così si era visto solo in Italia (e può tornarci): le voci sulla JuventusOra sono al Mondiale e penso al Mondiale. Sono ancora un giocatore dell’Al-Ahli, fino al 30 giugno. Per cui vediamo cosa succede, in Italia sono stato bene e nel calcio tutto è possibile. Ma ne ... calciomercato.com