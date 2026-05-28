La Juventus sta affrontando una situazione complicata riguardo al futuro di Dusan Vlahovic, con diverse offerte dall’estero sul tavolo e un ingaggio ancora da definire. La discussione sul rinnovo o la cessione del centravanti rappresenta uno dei temi principali nella pianificazione estiva del club. La questione coinvolge vari aspetti contrattuali e di mercato, senza ancora una decisione definitiva. La società sta valutando le diverse opzioni per il suo attaccante, senza aver comunicato ufficialmente alcuna scelta.

La Juventus si appresta a gestire uno dei dossier più complessi e delicati della propria programmazione estiva, concentrato interamente sul futuro professionale del proprio centravanti Dusan Vlahovic. L’attaccante della nazionale serba, il cui vincolo contrattuale con il club torinese raggiungerà la naturale scadenza tra esattamente un mese, si trova al centro di una profonda serie di valutazioni strategiche da parte dei vertici societari della Continassa. Tra indiscrezioni di mercato in continuo aggiornamento, potenziali offerte multimilionarie in arrivo dall’estero e la complessa ipotesi di siglare un prolungamento dell’accordo, l’evoluzione della vicenda rimane ancora aperta a qualsiasi tipo di scenario e difficilmente prevedibile per gli stessi addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Il futuro di Dusan Vlahovic spacca il mercato della Juventus: tra offerte estere e il nodo ingaggio è rebus totale

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SPALLETTI CONTRO COMOLLI JUVE NEL CAOS TOTALE | YILDIZ, VLAHOVIC e MERCATO SHOCK

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