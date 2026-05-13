Il finale di campionato ha visto Fiorentina e Torino contendersi un posto in Champions League, mentre la Juventus si prepara a pianificare il mercato per rafforzarsi. Tra le trattative in corso, si parla di una distanza economica tra il giocatore e il club bianconero, nonostante Dusan abbia manifestato ancora interesse nel vestire la maglia juventina. La situazione rimane in evoluzione e tutto dipende dalle prossime mosse delle parti coinvolte.

Torino, 13 maggio 2026 – Un finale da brividi con Fiorentina e Torino per conquistare un posto in Champions, ma anche un mercato da pianificare per rilanciare la Juventus ad alti livelli. La sottolineatura è stata fatta da Luciano Spalletti: un innesto per reparto per provare a raggiugere l’Inter. Se da un lato la dirigenza deve valutare se ricorrere a una plusvalenza in uscita, attenzione a Bremer cercato dalla Premier e a Cambiaso, che ha mercato anche in Italia, dall’altro si cercano alcuni succosi parametri zero per fornire a Lucio qualità ed esperienza. In porta piace Alisson Becker, e la trattativa è aperta, mentre in attacco il tecnico vorrebbe ripartire da chi c’è già, ovvero Dusan Vlahovic.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Distanza economica tra Vlahovic e la Juve: ma Dusan vorrebbe ancora il bianconero

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Clamoroso Vlahovic | VUOLE RESTARE alla Juventus | Nuovo incontro

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