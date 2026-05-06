In Grecia, sono state annunciate restrizioni che vietano l’uso di ombrelloni e lettini su 251 spiagge, con l’obiettivo di proteggere il mare e l’ambiente marino. La decisione riguarda alcune isole e sarà applicata immediatamente in alcune spiagge considerate a rischio. Per controllare il rispetto delle nuove norme, verranno impiegati droni e satelliti che monitoreranno le aree considerate selvagge, dove si verificano più frequentemente comportamenti non autorizzati.

? Cosa scoprirai Quali isole greche vedranno vietati ombrelloni e lettini da subito?. Come faranno droni e satelliti a controllare le spiagge selvagge?. Quanto rischiano di pagare in multe gli stabilimenti che violano le regole?. Perché il governo greco ha deciso di limitare l'occupazione al 60%?.? In Breve Divieto di strutture su 251 litorali inclusi Schinoussa, Koufonisia, Iraklia e zone di Creta.. Multe tra 2.000 e 60.000 euro e blocco concessioni per cinque anni ai trasgressori.. Limite del 60% di occupazione e distanza di 4 metri dalla linea di battigia.. Controlli sul campo con droni e satelliti per contrastare l'overtourism e towel protests.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grecia: via ombrelloni e lettini da 251 spiagge per proteggere il mare

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