Una forte grandinata ha rotto il lucernario di un’abitazione, causando la caduta di vetri sulla culla di un bambino di due anni. L’evento si è verificato ieri sera nel Paese alto. Nessun danno è stato segnalato al bambino o ad altri presenti in casa. La zona colpita ha subito danni strutturali alla copertura del tetto. Sono in corso verifiche sulle condizioni dell’immobile e sull’entità dei danni causati dalla grandine.

San Benedetto, 22 luglio 2026 – Tragedia sfiorata in un’abitazione del Paese alto, dove la mitragliata di grandine di ieri sera ha mandato in frantumi un lucernario con apertura vasistas che si trovava esattamente sopra la culla di un bimbo di 2 anni. I vetri sono precipitati sul materasso sottostante, dall’altezza di circa 2 metri e solo per puro caso il bimbo, solitamente a quell’ora a letto a tempo, non è rimasto gravemente ferito. Si trovava, infatti, in sala per il compleanno del papà. “Eravamo quasi al taglio della torta – racconta Lorenzo, 33 anni appena compiuti – quando si è abbattuta la tempesta. Ovviamente abbiamo avuto danni gravissimi alle auto, come tanti altri, ma solo quando siamo tornati in camera abbiamo scoperto di aver scampato un pericolo ben peggiore”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La grandine manda in frantumi il lucernario, i vetri piombano sulla culla di un bambino di 2 anni

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