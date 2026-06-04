Nella serata di mercoledì 3, a Codigoro, un uomo di 39 anni ha rotto il lunotto di un'auto con una donna all’interno. Successivamente, ha aggredito i carabinieri intervenuti sul posto, opponendo resistenza. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai militari per aggressione e resistenza.

Nella serata di mercoledì 3, a Codigoro, i carabinieri di Goro hanno arrestato un 39enne del posto già noto alle forze dell’ordine, responsabile di una violenta aggressione stradale e di resistenza nei confronti dei militari.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayI fatti hanno avuto inizio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Family of El Paso woman injured in I-10 crash seek answers as police investigate

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Manda in frantumi il lunotto di un’auto (con dentro una donna) poi aggredisce i carabinieri x.com

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