Nella serata di ieri, alcune aree della Toscana sono state interessate da grandinate di grandi dimensioni, con chicchi che hanno destato preoccupazione per i potenziali danni. Sebbene non si siano registrati incidenti gravi o distruzioni di veicoli come in altre regioni, si segnalano danni a strutture e coltivazioni. La previsione meteorologica indica che domenica si potrebbero verificare nuovi temporali, con possibili fenomeni intensi.

Firenze, 22 luglio 2026 – Non è stata devastante come nel Ferrarese e sulla A13 dove auto sono andate distrutte e ci sono stati feriti, ma anche in alcune zone della Toscana, ieri in serata, è arrivata la grandine. Il fronte del maltempo, come annunciato dalle previsioni meteo e dalla allerta meteo gialla che era stata emanata dalla Sala operativa della protezione civile regionale, ha fatto il suo ingresso dalla costa nord verso l’interno della Regione. Ci sono state precipitazioni, più o meno abbondanti e violente, in diverse aree della Regione. A far paura però, visti i precedenti appunto in Emilia-Romagna, è la grandine. https:www.ilrestodelcarlino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La grandine fa paura, chicchi impressionanti: “Preoccupano i possibili danni”. Attenzione a domenica, tornano i temporali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chicchi di grandine come arance, danni e paura. Non solo al concerto di Bad Bunny. Fenomeni estremi in tutto il NordNel Nord Italia si sono verificati fenomeni meteorologici estremi, con pioggia intensa e grandine di grosse dimensioni.

Grandine, chicchi di un chilo e 10 centimetri. Il clima fa paura: “Venivano giù come sassi. Sembrava un bombardamento”La grandine ha colpito con chicchi di un chilo e 10 centimetri di diametro, cadendo con forza e creando danni evidenti.

La grandine fa paura, chicchi impressionanti: Preoccupano i possibili danni. Attenzione a domenica, tornano i temporaliIl fronte temporalesco ha colpito diverse zone della Toscana. A Firenze la pioggia ha fermato il concerto di Elio e le Storie Tese. Grandinate dalla zona di Mercatale-San Donato fino a Subbiano ... lanazione.it

La grandine e l'amianto, il maltempo in Lombardia ora fa pauraNella zona di Crema le violente grandinate danneggiano auto ma anche tetti e tettoie in amianto, è allarme inquinamento tossico. La provincia di Cremona chiede lo stato di calamità ... rainews.it