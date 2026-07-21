La grandine ha colpito con chicchi di un chilo e 10 centimetri di diametro, cadendo con forza e creando danni evidenti. I chicchi si sono infranti contro il tetto di un capannone, bucandolo. Le 5 del mattino sono state segnate da un rumore assordante, descritto come un “bombardamento”, che ha causato paura tra le persone presenti. La grandine ha avuto caratteristiche eccezionali per dimensione e intensità.

Ferrara, 21 luglio 2026 – “Sembrava un bombardamento: i chicchi venivano giù come sassi, hanno bucato il tetto del capannone”. Barbara Bersani racconta i momenti di terrore vissuti dalle 5.35 di ieri: si svegliata di soprassalto nella sua casa di Longastrino, nella Bassa tra Ferrara e Ravenna. Lei e il fratello hanno raccolto un chicco che pesava quasi un chilo. Poco lontano ne è stato misurato uno con un diametro di 11 centimetri: per capirci, grande come un cd o un dvd. https:www.ilrestodelcarlino.itvideonubifragio-a-ferrara-e-ravenna-temperature-crollate-il-video-qrwgm0go La situazione nei campi. Nei campi le colture sono distrutte, crivellate, annientate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Grandine, chicchi di un chilo e 10 centimetri. Il clima fa paura: “Venivano giù come sassi. Sembrava un bombardamento”

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