Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, ha annunciato la richiesta di cittadinanza russa insieme alla madre, citando le radici russe come motivo principale. La coppia desidera ottenere il doppio passaporto per sentirsi più a casa, sottolineando il legame con le origini familiari. La richiesta è stata presentata di recente, in accordo con le loro intenzioni di mantenere un collegamento più stretto con la Russia.

«Stiamo richiedendo la cittadinanza russa per poterci sentire veramente a casa. Abbiamo radici russe e non possiamo rinnegare le nostre origini». Con queste parole Naike Rivelli, la figlia che Ornella Muti ha avuto a 19 anni, ha spiegato le ragioni della richiesta di cittadinanza russa avanzata insieme alla madre. La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti che celebra la scelta dell’artista. È ormai storico e sempre più forte, anche dopo l’invasione della Russia in Ucraina, il legale che l’attrice può vantare con il pubblico russo. Non sono mancate negli anni anche occasioni per lei di partecipare a eventi con i vertici del Cremlino. 🔗 Leggi su Open.online

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Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli chiedono la cittadinanza russa "per poterci sentire veramente a casa"Naike Rivelli ha annunciato che lei e la madre, Ornella Muti, intendono chiedere la cittadinanza russa.

Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli richiedono la cittadinanza russa: "Le nostre radici sono lì, Mosca non nemica"Ornella Muti e Naike Rivelli hanno presentato domanda di cittadinanza russa, citando le proprie origini familiari come motivo.