La Francia vieta i social ai minori di 15 anni è il primo Paese nell’Ue

Da repubblica.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Parlamento francese ha approvato una legge che vieta l’uso dei social ai minori di 15 anni. È la prima legge nell’Unione Europea a stabilire questa restrizione. Il presidente ha annunciato l’intenzione di creare una “Coalizione dei volenterosi” per limitare l’accesso alle piattaforme statunitensi e agli algoritmi cinesi, con l’obiettivo di proteggere i giovani. La legge entrerà in vigore nei prossimi mesi.

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Sì del Parlamento, Macron vuole una “Coalizione dei volenterosi” per proteggere i ragazzi da piattaforme Usa e algoritmi cinesi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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La Francia vieta i social sotto i 15 anni

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