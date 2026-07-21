La Francia vieta i social ai minori di 15 anni è il primo Paese nell’Ue

Notizia in breve

Il Parlamento francese ha approvato una legge che vieta l’uso dei social ai minori di 15 anni. È la prima legge nell’Unione Europea a stabilire questa restrizione. Il presidente ha annunciato l’intenzione di creare una “Coalizione dei volenterosi” per limitare l’accesso alle piattaforme statunitensi e agli algoritmi cinesi, con l’obiettivo di proteggere i giovani. La legge entrerà in vigore nei prossimi mesi.