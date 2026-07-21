la francia vieta i social agli under 15 arrivato il via libera definitivo del parlamento

Notizia in breve

Il Parlamento francese ha approvato definitivamente una legge che vieta l’uso dei social media ai minori di 15 anni. Dopo il via libera del Senato, anche l’Assemblea Nazionale ha approvato il provvedimento con 279 voti favorevoli e 81 contrari. La legge rappresenta la prima in Europa di questo tipo e entrerà in vigore a breve.