La FIGC conferma che è in trattativa con Pep Guardiola per guidare l’Italia

La FIGC ha confermato di essere in trattativa con Pep Guardiola per la guida della nazionale italiana di calcio. Il presidente della federazione ha dichiarato che le conversazioni sono in corso, ma ha precisato che non è garantito che l’accordo si concluda positivamente. La trattativa riguarda un possibile incarico per l’allenatore, ma non ci sono ancora conferme ufficiali o dettagli definitivi.

Giorni caldi per il calcio di casa nostra! El presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò, admitió este martes que mantiene conversaciones con Pep Guardiola para que dirija la selección italiana, aunque advirtió de que no es seguro que la operación “llegue a buen puerto”. –> –> –> El máximo dirigente del Calcio también afirmó que la federación, en el aspecto económico, estaría dispuesta a hacer una excepción presupuestaria: “Se han hecho excepciones que, por ejemplo, conciernen al nombre que está tan presente estos días: Pep Guardiola”, dijo en Vivavoce, un programa sobre actualidad deportiva y social en Italia. –> –> –> Malagò reconoció que Guardiola es una de las opciones que estudia la federación, si bien insistió en que “no está dicho que la operación vaya a salir adelante”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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