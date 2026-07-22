Il nuovo amministratore delegato di Ferretti Group ha dichiarato di voler concentrarsi sul futuro, ignorando le polemiche legate alle assemblee degli azionisti e alle vicende passate. Ha espresso l’interesse per lo sviluppo di yacht elettrici e ha smentito l’esistenza di un caso chiamato Golden Power, affermando di sentire spesso un amico. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un'intervista senza ulteriori dettagli sui progetti in corso.

Il nuovo amministratore delegato di Ferretti Group, Stassi Anastassov, ha fretta di archiviare il passato – con la rovente assemblea degli azionisti e le successive polemiche – e di addentare il futuro. Per questo ha cominciato la sua giornata incontrando i progettisti: è qui a Forlì non solo il cuore, ma la testa pensante del gruppo. "Ho passato due ore con il nostro team creativo, che lavora per gli yacht del 2031, il 2032, il 2033". BARCHE PIÙ GREEN Come sarà il futuro? "Uno degli aspetti di cui abbiamo parlato sono tecnologie come ibrido ed elettrico. Ho un’auto Tesla fin dal 2014: a quei tempi era così raro che i passanti la fotografavano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Ferretti di Stassi Anastassov: "Sogno yacht anche elettrici. Il caso Golden Power? Non esiste. Sento sempre l’amico Norberto"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stassi Anastassov è il nuovo amministratore delegato del gruppo FerrettiIl gruppo Ferretti ha annunciato la nomina di Stassi Anastassov come nuovo amministratore delegato.

La nuova era di Ferretti, Tan Ning alla presidenza. Stassi Anastassov nuovo amministratore delegatoGiovedì mattina si è svolta l’assemblea di Ferretti Group, durante la quale è stato nominato il nuovo presidente, Tan Ning.

Temi più discussi: La Ferretti di Stassi Anastassov: Sogno yacht anche elettrici. Il caso Golden Power? Non esiste. Sento sempre l’amico Norberto; Ferretti Group, Anastassov ai dipendenti: ecco cosa ho scoperto; Anastassov ai dipendenti di Ferretti Group: Non sono venuto per cambiare Ferretti, ma per renderla ancora più Ferretti; Ferretti, l'ad Anastassov: Delocalizzare non ha senso. L'elettrico? Se non lo vogliono, lo vorranno domani.

La Ferretti di Stassi Anastassov: Sogno yacht anche elettrici. Il caso Golden Power? Non esiste. Sento sempre l’amico NorbertoIl nuovo amministratore delegato ha incontrato ieri i progettisti: Pensiamo già al 2031 e oltre. Sono eccitato all’idea di fare qualcosa di più per l’ambiente. Decisive le capacità dei nostri artigia ... ilrestodelcarlino.it

Ferretti Yacht, il ceo Anastassov: Qui è nata una casa di marchi iconici, e il cuore resterà in RomagnaNei capannoni di Forlì dove prendono forma gli yacht Ferretti, il neo amministratore delegato Stassi Anastassov si racconta a cuore aperto. Tra le ... corriereromagna.it

NUOVO RIVA 96' ARGO SUPER: ECCELLENZA DI STILE DIALOGA CON IL MARE reddit