Stassi Anastassov è il nuovo amministratore delegato del gruppo Ferretti

Il gruppo Ferretti ha annunciato la nomina di Stassi Anastassov come nuovo amministratore delegato. La decisione è stata presa durante una riunione del Consiglio di amministrazione, che si è svolta negli ultimi giorni. La società, attiva ad Ancona con i cantieri Crn specializzati nella produzione di yacht di lusso, ha comunicato ufficialmente questa nomina. Anastassov sostituisce il precedente amministratore delegato e assume il ruolo di guida della società.

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