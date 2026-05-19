Stassi Anastassov è il nuovo amministratore delegato del gruppo Ferretti

Da anconatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo Ferretti ha annunciato la nomina di Stassi Anastassov come nuovo amministratore delegato. La decisione è stata presa durante una riunione del Consiglio di amministrazione, che si è svolta negli ultimi giorni. La società, attiva ad Ancona con i cantieri Crn specializzati nella produzione di yacht di lusso, ha comunicato ufficialmente questa nomina. Anastassov sostituisce il precedente amministratore delegato e assume il ruolo di guida della società.

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FORLI’ – Il gruppo Ferretti, presente ad Ancona con i cantieri Crn specializzati negli yacht di lusso, annuncia che il Consiglio di amministrazione della società ha nominato negli scorsi giorni Stassi Anastassov amministratore delegato. Tan Ning è stato invece confermato presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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