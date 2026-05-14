La nuova era di Ferretti Tan Ning alla presidenza Stassi Anastassov nuovo amministratore delegato

Giovedì mattina si è svolta l’assemblea di Ferretti Group, durante la quale è stato nominato il nuovo presidente, Tan Ning. Con questa nomina, il ruolo di presidente è passato a lui, mentre è stato confermato l’amministratore delegato in carica. La riunione ha inoltre visto il rafforzamento della presenza del socio cinese Weichai nel consiglio di amministrazione. Tan Ning ha espresso il suo entusiasmo per il nuovo incarico, definendolo un grande onore.

“Per me è un grande onore”. Sono le prime parole del nuovo presidente di Ferretti Group di Tan Ning dopo l'assemblea tenutasi giovedì mattina, che ha sancito il ruolo egemone del socio cinese Weichai all'interno del consiglio d'amministrazione. Il nuovo cda è composto da otto membri provenienti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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