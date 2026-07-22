Il nuovo amministratore delegato di Ferretti ha dichiarato che ogni yacht prodotto dall’azienda sarà di alta qualità e più rispettoso dell’ambiente. Ha anche affermato che il futuro dell’azienda prevede un maggior focus su soluzioni ecologiche per attrarre nuovi clienti. La società, specializzata nella costruzione di yacht, punta a integrare tecnologie sostenibili nei propri modelli. La comunicazione è arrivata in seguito a un periodo di crescita per l’azienda, che si conferma leader nel settore.

Forlì, 22 luglio 2026 – Il futuro di Ferretti, leader mondiale nella produzione di yacht, sarà sempre più ‘green’, pensando già a nuovi tipi di clienti. E sempre più nel segno dell’italianità, nonostante sia stata la lista dei cinesi di Weichai a vincere una rovente assemblea lo scorso maggio: colpisce che a rivendicarlo sia il primo amministratore delegato straniero nella storia del colosso con sede a Forlì. Stassi Anastassov – nato in Bulgaria, cresciuto in Svezi a, residente in Svizzera – ha incontrato ieri per la prima volta il sindaco Gian Luca Zattin i e le testate locali. "Daremo sempre di più all’ambiente”. “Ho ascoltato i progettisti che lavorano a Forlì, le persone che pensano oggi agli yacht del 2031, 2032 o 2033. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Ferretti col vento in poppa. Il nuovo ad: “Ogni yacht è super. Futuro? Più green”

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