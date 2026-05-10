Yacht Club vento in poppa Le barche pisane in forma

Le barche dell'Yacht Club di Pisa si stanno preparando per la 151 Miglia-Trofeo Cetilar, che si terrà a fine maggio. Le imbarcazioni sono in ottima forma e pronte per la competizione. La manifestazione si svolgerà lungo la rotta che collega diverse località italiane. La regata rappresenta un appuntamento importante per i partecipanti e per il circolo nautico pisano.

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Le imbarcazioni targate Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa si stanno preparando nel migliore di modi per l’imminente 151 Miglia-Trofeo Cetilar che partirà a fine maggio. Diavolina, Mizar-Coccodrillo, Clan, Urlo, le più attive nelle regate di questa primavera. Diavolina imbarcazione di poco più di 10 metri varata nel 2022 ha conseguito un grande risultato alla regata La Lunga Bolina conclusa qualche giorno fa: "Dopo cinque mesi di stop siamo tornati in mare con il solito gruppo di irriducibili e la new entry Tommaso Boiani", spiega l’armatore Michele Puggioni. "È stata una regata complicata, con lunghi tratti di bonaccia e vento leggero che ci ha penalizzati soprattutto di bolina, ma siamo riusciti comunque a restare in scia ai diretti avversari fino all’arrivo".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Yacht Club, vento in poppa. Le barche pisane in forma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Vento in poppa Nautica, super yacht Simena protagonista del ‘Day of Exploration’ allo Yacht Club de MonacoDal 21 al 24 marzo, lo Yacht Club de Monaco ospiterà il ‘Day of Exploration’, un evento di quattro giorni che riunirà i membri dell’Explorers Club di...