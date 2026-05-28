Al cantiere di Ferretti scende in acqua il nuovo yacht di lusso Itama 70

Il 21 maggio, al cantiere di Ferretti a Ravenna, è stato varato il primo esemplare dello yacht di lusso Itama 70. La nave è stata calata in acqua durante una cerimonia ufficiale, alla presenza di rappresentanti dell’azienda e addetti ai lavori. La barca presenta un design moderno e linee eleganti, con una lunghezza di circa 21 metri. La produzione di questa unità segna l’inizio della serie.

Lo scorso 21 maggio, la prima unità di Itama 70 è stata varata al nuovo sito produttivo di Ferretti Group a Ravenna. Con una lunghezza di 21,23 metri e con un baglio di 5,30 metri, il nuovo gioiello della gamma del marchio è il risultato della collaborazione tra il Comitato strategico di prodotto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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