La famiglia di Pamela dopo le ultime ricostruzioni in tv | Da oggi coi media parlerà solo il nostro avvocato

La famiglia di Pamela Genini ha annunciato che, dopo le recenti ricostruzioni trasmesse in televisione, non rilascerà più dichiarazioni ai media. A partire da oggi, tutte le comunicazioni ufficiali saranno gestite esclusivamente dal loro avvocato.

A seguito di alcune ricostruzioni diffuse negli ultimi giorni, la famiglia di Pamela Genini comunica che non rilascerà ulteriori dichiarazioni ai media. Gli investigatori hanno già vagliato ogni possibile pista alternativa, senza riscontrare alcun elemento a sostegno delle ipotesi oggi riproposte mediaticamente. La diffusione di supposizioni sulla vita privata della vittima, sul suo patrimonio o su presunti collegamenti con il suo assassino non contribuisce in alcun modo all’accertamento della verità e rischia unicamente di alimentare un processo di vittimizzazione secondaria, arrecando ulteriore sofferenza ai suoi familiari e ledendo la memoria di Pamela. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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