Pamela Genini l' avvocato della famiglia su Francesco Dolci | Stalker oltraggioso anche dopo la morte della sua ex
La Corte d'Assise di Milano ha approvato la richiesta di costituzione di parte civile presentata dalla famiglia di una donna vittima di stalking e molestie post mortem. L'accusa riguarda un uomo che avrebbe continuato a oltraggiare la memoria della sua ex compagna anche dopo la sua morte. L'avvocato della famiglia ha definito l'uomo come uno stalker che si è comportato in modo oltraggioso oltre la vita della vittima.
La Corte d'Assise del Tribunale di Milano ha accolto la richiesta di costituzione a parte civile di Una Smirnova, madre di Pamela, ma non quella dell'ex fidanzato della vittima, Francesco Dolci, definito "stalker" dall'avvocato della famiglia Genini, Nicodemo Gentile Nell'aula del Tribunale d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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