La Corte d'Assise di Milano ha approvato la richiesta di costituzione di parte civile presentata dalla famiglia di una donna vittima di stalking e molestie post mortem. L'accusa riguarda un uomo che avrebbe continuato a oltraggiare la memoria della sua ex compagna anche dopo la sua morte. L'avvocato della famiglia ha definito l'uomo come uno stalker che si è comportato in modo oltraggioso oltre la vita della vittima.

La Corte d'Assise del Tribunale di Milano ha accolto la richiesta di costituzione a parte civile di Una Smirnova, madre di Pamela, ma non quella dell'ex fidanzato della vittima, Francesco Dolci, definito "stalker" dall'avvocato della famiglia Genini, Nicodemo Gentile Nell'aula del Tribunale d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Pamela Genini, l'avvocato della famiglia su Francesco Dolci: "Stalker, oltraggioso anche dopo la morte della sua ex"

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