La famiglia di una vittima di Garlasco ha presentato una richiesta di acquisizione di atti e ha avviato una serie di querele, in risposta alle ricostruzioni mediatica degli ultimi mesi. I legali della famiglia contestano le deduzioni fatte nel corso delle indagini e annunciano nuovi approfondimenti. Tra le iniziative legali si segnala anche una denuncia presentata da una delle persone coinvolte. Le attività sono state rese pubbliche attraverso comunicati ufficiali e conferenze stampa recenti.

I legali contestano mesi di sospetti e annunciano nuovi accertamenti: al centro anche una denuncia depositata da Stefania Cappa. Il nuovo capitolo che ruota attorno al caso Omicidio di Chiara Poggi non riguarda soltanto gli sviluppi investigativi, ma anche tutto ciò che negli ultimi mesi è stato raccontato fuori dagli atti giudiziari. La famiglia Cappa ha infatti deciso di intensificare le iniziative legali contro quelle che definisce ricostruzioni denigratorie e sospetti privi di fondamento emersi nel dibattito mediatico attorno alla riapertura delle indagini. A confermarlo è l’avvocato Antonio Marino, che assiste la famiglia insieme ai legali Gabriele Casartelli e Valeria Mettica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Delitto di Garlasco, nuova mossa della famiglia Cappa: chiesta l’acquisizione degli atti e raffica di querele dopo le ricostruzioni mediatiche

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Garlasco Discovery: Le Indagini sulla Famiglia Poggi e la SIT di Marco

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