Roma, 22 lug. (Adnkronos) - L'attaccante francese Michael Olise, dopo l'uscita di scena in semifinale con la sua Francia ai Mondiali 2026, è al centro dell'attenzione per le accuse della sua ex fidanzata Fatima Zaunbrecher sul fatto di non aver pagato gli alimenti per la loro figlia. In un'intervista con 'Bild' la donna tedesco-marocchina attacca la stella del Bayern Monaco. "Mi devasta vedere quanta insensibilità si possa provare nei confronti del proprio figlio", le parole della Zaunbrecher a proposito del rapporto tra la stella francese e sua figlia Aaliyah Noor. Sebbene il calciatore abbia riconosciuto la paternità dopo il test, non ha mai visto la bambina fino ad oggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La ex accusa Olise: "Non ha mai visto la figlia e non paga gli alimenti"

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