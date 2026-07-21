La madre di una bambina di 20 mesi ha dichiarato di non aver mai incontrato la figlia, nonostante il riconoscimento ufficiale. Inoltre, ha affermato che il padre biologico, calciatore della Nazionale francese e del Bayern Monaco, non versa il mantenimento previsto. La donna ha portato avanti le accuse attraverso una comunicazione pubblica, evidenziando la mancanza di rapporti tra il padre e la bambina. La vicenda ha suscitato attenzione sui social e tra i media sportivi.

La stella della Nazionale francese e del Bayern Monaco, Michael Olise, avrebbe una figlia di 20 mesi, Aaliyah Noor, che avrebbe riconosciuto ma che non avrebbe mai incontrato. È quanto sostiene la madre della bambina, la 34enne Fatima Zaunbrecher, in un'intervista rilasciata al quotidiano tedesco Bild., La donna racconta di aver conosciuto il calciatore, oggi 24enne, su Instagram quando vestiva ancora la maglia del Crystal Palace. Tra i due sarebbe nata una relazione a distanza durata quasi due anni e conclusasi prima che lei scoprisse di essere incinta. Dopo la nascita della bambina, secondo il racconto di Zaunbrecher, un test del Dna avrebbe confermato la paternità, successivamente riconosciuta ufficialmente da Olise. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Bufera Olise, la madre della figlia accusa: "Mai vista e non paga il mantenimento"

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