L’ex compagna di Michael Olise ha accusato il calciatore di essere insensibile e di non aver mai visto la figlia di 20 mesi, né di aver inviato soldi per il suo mantenimento. Olise, giocatore della Nazionale francese e del Bayern Monaco, ha riconosciuto ufficialmente la bambina. Tuttavia, lui nega le accuse e afferma di aver sempre cercato di mantenere un rapporto con la figlia. La donna ha presentato denuncia per mancanza di supporto economico e assenza di contatti.

Michael Olise, stella della Nazionale francese e del Bayern Monaco, è il padre di una bambina di 20 mesi che avrebbe riconosciuto ufficialmente, ma che non avrebbe mai incontrato. A sostenerlo è la madre della piccola, la 34enne Fatima Zaunbrecher, in un’intervista rilasciata al quotidiano tedesco Bild. La donna racconta di aver conosciuto il calciatore, oggi 24enne, su Instagram nel 2022, quando vestiva ancora la maglia del Crystal Palace. Tra i due sarebbe nata una relazione a distanza durata quasi due anni, terminata prima che lei scoprisse di essere incinta. Dopo la nascita della bambina, Aaliyah Noor, un test del Dna avrebbe confermato la paternità e Olise avrebbe poi provveduto al riconoscimento ufficiale della figlia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Olise, l’ex compagna lo accusa: “È insensibile. Ha una figlia che non ha mai visto e non invia i soldi per mantenerla”. Lui nega

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: ”Michel Olise ha una figlia che non ha mai visto e non mantiene”. Nuvoloni scuri sulla stella della Francia

Simona Ventura invia una foto a Chi l’ha visto sul caso Riccardo Branchini: cosa è emerso, la lettera del giovaneDurante una puntata di Rai 3, una nota conduttrice ha condiviso con il pubblico una foto collegata al caso di Riccardo Branchini.

Argomenti più discussi: Real Madrid e trasferimento di Michael Olise: concretizzare l'affare clamoroso solo in caso di ribellione al Bayern.; Ossessione Real Madrid: Olise rompe con il Bayern e spinge per sbarcare al Bernabéu; Dopo aver perso la Coppa del Mondo, Olise sta creando problemi al Bayern Monaco.; I fan provano compassione per Olise.

Con 7 assist, Michael Olise è il miglior assist-man della Coppa del Mondo davanti a Lionel Messi e Kylian Mbappé reddit