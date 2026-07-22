La crisi della Nazionale è economica Tre soluzioni per rendere conveniente puntare sugli italiani

La crisi della Nazionale italiana si manifesta a livello economico, con problemi legati alla gestione delle risorse e alla valorizzazione dei giovani. La vittoria della Spagna al minuto 106’ nel Mondiale evidenzia differenze nelle strategie di sviluppo e investimento. L’Italia ha perso occasioni nei tempi dedicati ai giovani, con seconde squadre e vivai spesso abbandonati o poco supportati. Sono state proposte tre soluzioni per rendere più vantaggioso puntare sui giocatori italiani.

La Spagna ha vinto il Mondiale al 106’. L’ Italia lo aveva perso molto prima: nei minuti negati ai giovani, nelle seconde squadre rimaste eccezioni, nei vivai celebrati e poi lasciati senza sbocco. Per la terza volta consecutiva non eravamo fuori per sfortuna, ma per filiera: produciamo promesse, poi non sempre costruiamo il luogo dove farle diventare adulte. Si tratta di un puro problema economico: se il costo di far crescere un giovane è privato, mentre il beneficio di una Nazionale più forte è collettivo, il mercato sceglierà spesso la soluzione più prudente: comprare esperienza già pronta. Il futuro azzurro è un bene pubblico; il rischio resta ai club. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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TROPPI DEBITI ECCO GLI ERRORI PIÙ GRAVI DA EVITARE E SOLUZIONI PER USCIRE DAL SOVRAINDEBITAMENTO

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