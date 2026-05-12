A Riva del Garda si discute delle sfide legate al settore immobiliare, con particolare attenzione alle misure introdotte dalla recente legge provinciale. Si valutano strategie pratiche per ridurre i costi di costruzione e favorire l'accesso alla casa. La questione riguarda sia le modalità di applicazione delle norme sia le possibili soluzioni per affrontare la crisi abitativa nella zona.

? Punti chiave Come può la nuova legge provinciale risolvere il problema abitativo?. Quali strategie concrete possono abbassare i costi delle nuove case?. Chi finanzierà i progetti di rigenerazione urbana nel Trentino?. Come si trasformeranno i vecchi quartieri in spazi inclusivi e sostenibili?.? In Breve Programma prevede 22 conferenze, tre workshop e oltre 200 incontri B2B tra professionisti.. Ezio Micelli e Sergio Anzelini propongono rigenerazione urbana e investimenti pubblici e privati.. Accordo con Provincia di Trento per progetto Orizzonti dell’abitare in Trentino.. Augusto dell’Erba sottolinea il ruolo dei capitali delle Banche di Credito Cooperativo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - REbuild a Riva del Garda: soluzioni per la crisi della casa

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