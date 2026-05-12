REbuild a Riva del Garda | soluzioni per la crisi della casa

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Riva del Garda si discute delle sfide legate al settore immobiliare, con particolare attenzione alle misure introdotte dalla recente legge provinciale. Si valutano strategie pratiche per ridurre i costi di costruzione e favorire l'accesso alla casa. La questione riguarda sia le modalità di applicazione delle norme sia le possibili soluzioni per affrontare la crisi abitativa nella zona.

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