Crollo del Pil italiano per la crisi demografica nuova crisi economica senza interventi

Secondo un’indagine dell’Associazione Bancaria Italiana, il Pil italiano potrebbe subire una contrazione a causa della crisi demografica. La ricerca evidenzia come una diminuzione della popolazione in età lavorativa influisca sulla capacità di crescita economica del paese. La presentazione dell’indagine è stata fatta dal presidente di un Comitato Tecnico Strategico di ABI, che ha sottolineato i legami tra calo demografico e potenziale di sviluppo. Nessun intervento specifico è stato menzionato come misura per contrastare questa tendenza.

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La crisi demografica colpirà il Pil italiano. L’indagine promossa dall’Associazione Bancaria Italiana, presentata dal presidente del Comitato Tecnico Strategico di ABI, Gianni Franco Papa, ha descritto come una minore popolazione in età lavorativa implichi una riduzione del potenziale di crescita. Il rapporto “Evoluzione demografica e servizi bancari” si chiude con un invito a interventi mirati su alcuni di quei fattori chiave che possono ridurre in maniera significativa l’impatto negativo della dinamica demografica sulla crescita economica. Il Direttore Generale di ABI, Marco Elio Rottigni, parla di un cambiamento strutturale in atto ed è in questo contesto che bisogna, prosegue, affiancare le famiglie e le imprese, né ostacolando il cambiamento culturale, né accentuandolo con l’ assenza di misure a supporto della natalità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Crollo del Pil italiano per la crisi demografica, nuova crisi economica senza interventi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How are the four biggest states (economy-wise) in the United States faring Sullo stesso argomento Sardegna tra crisi demografica e fragilità economica: un territorio a rischioL’identità di un territorio non si misura soltanto dalla bellezza dei suoi paesaggi, ma dalla capacità delle sue comunità di restare vive, salde e... Lazio: crollo natalità al 9,4% e tassi record di crisi demograficaLa crisi demografica italiana si è trasformata in un fenomeno strutturale che minaccia le basi economiche del Paese. abbastanza soldi nel fondo salva-stati (MES) o nelle casse della BCE per coprire il buco. Il crollo dell'Italia trascinerebbe istantaneamente la Francia e, a catena, la Germania. L'Euro sparirebbe in 48 ore. Anche la Grecia stava fallendo ma il suo PIL era circa il x.com Italia sempre più vecchia: il crollo demografico minaccia il PILItalia sempre più vecchia: il crollo demografico minaccia il Pil. Secondo Abi senza interventi mirati il Pil è destinato a crollare ... lanotiziagiornale.it L’allarme dell’Abi: nel 2050 crollo del 18% del Pil senza interventi sulla demografiaLo rivela lo studio Evoluzione demografica e servizi bancari. Papa, presidente del Comitato tecnico strategico dell’associazione: Puntare su pianificazione previdenziale fin da giovani e tutela del ... msn.com