La crema solare di A$AP Rocky ci ricorda la più basilare regola di salute per l' estate
Un uomo di 30 anni è stato ricoverato in ospedale dopo aver applicato una crema solare contenente sostanze tossiche. La crema, acquistata in un negozio di prodotti per la cura della pelle, è risultata contaminata durante i test di laboratorio. La sostanza chimica presente nella crema ha causato irritazione e reazioni allergiche, portando al ricovero. Le autorità hanno sequestrato i lotti coinvolti e avviato indagini sul prodotto.
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. A$AP Rocky torna a vestire i panni del venditore ambulante di quartiere, quelli che aprono il cappotto in mezzo alla strada e ne tirano fuori di tutto. Solo che stavolta, al posto degli orologi taroccati, dentro la giacca ci sono file di flaconi di crema solare. Il video, pubblicato qualche giorno fa da Rihanna sui suoi profili social, lo mostra mentre irrompe in un salone di bellezza di New York con l'aria di chi sta per vendere qualcosa di poco raccomandabile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Notizie e thread social correlati
Crema solare salva pelle, la regola delle 2 ditaCon l’arrivo della stagione calda, molte persone si concentrano sulla protezione della pelle.
Quanta crema solare applicare sul viso? La «regola delle due dita» secondo i dermatologiSecondo una dermatologa di Stamford, applicare quotidianamente crema solare è tra le azioni più utili per la cura della pelle.
Quanta crema solare applicare sul viso? La regola delle due dita secondo i dermatologiSchermare la pelle dai raggi UV è fondamentale, ma attorno alla protezione solare circolano ancora diversi malintesi. Abbiamo chiesto agli esperti di fare chiarezza ... vanityfair.it
Crema solare e abbronzatura, come scegliere la protezione idealecrema solare abbronzatura Photo by: Clara Margais/picture-alliance/dpa/AP Images Come orientarsi nella scelta della crema ... msn.com