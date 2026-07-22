La crema solare di A$AP Rocky ci ricorda la più basilare regola di salute per l' estate

Notizia in breve

Un uomo di 30 anni è stato ricoverato in ospedale dopo aver applicato una crema solare contenente sostanze tossiche. La crema, acquistata in un negozio di prodotti per la cura della pelle, è risultata contaminata durante i test di laboratorio. La sostanza chimica presente nella crema ha causato irritazione e reazioni allergiche, portando al ricovero. Le autorità hanno sequestrato i lotti coinvolti e avviato indagini sul prodotto.